Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, cosa c’è dietro la lite: l’indiscrezione

Dopo anni passati insieme a Striscia la Notizia Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno continuato a vivere la loro amicizia anche lontane dagli studi di Mediaset. Poi però le due hanno interrotto qualsiasi rapporto e durante le interviste hanno sempre evitato di svelare i veri motivi della fine del loro legame.

La Corvaglia al Corriere della Sera si è limitata a dire che adesso non riuscirebbe a perdonare l’ex amica: “La nostra è stata sicuramente una bella amicizia. Adesso è finita, ma comunque non toglie il fatto che in passato c’è stato qualcosa di bello. Però non dirò mai quello che è successo, posso dire che per me è stato grave. La fiducia era perduta e l’amicizia si era spezzata. No, al momento non potrei perdonarla. resta il fatto che le auguro felicità. Ho saputo che ultimamente ha avuto dei problemi e questo mi dispiace“.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: nella rottura c’entra un uomo?

In passato qualcuno ha parlato di problemi in ambito lavorativo, che sarebbero stati proprio la causa della lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena, ma potrebbe non essere così. Mow Magazine ha svelato che al centro di tutto potrebbe esserci un flirt, che Elisabetta avrebbe avuto con un ex di Maddalena. Le due non hanno confermato il rumor.

“Un argomento su cui preferisce non fare chiarezza, dicendo e non dicendo, ma su cui si sofferma anche una fonte esperta di gossip, con cui entriamo in contatto, e che spiffera (per mezzo di alcuni messaggi) il motivo shock della rottura. A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, come finora sospettato, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi). Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche. Altro che perdono!”