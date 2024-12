Elisabetta Canalis e il suo amore per gli animali: “sono una mamma affidataria”

Una nuova avventura per Elisabetta Canalis: la showgirl e attrice, da sempre amante degli animali, ha deciso di diventare una “foster mom”, accogliendo temporaneamente cani provenienti dai canili in attesa di una famiglia definitiva. Attraverso un post su Instagram, Elisabetta ha condiviso il significato di questo nuovo impegno, evidenziando l’importanza di offrire una casa amorevole a questi animali abbandonati. Ha sempre avuto grande sensibilità e attenzione verso i cani trascurati e ha sostenuto campagne che promuovono l’adozione responsabile.

Nel suo passato, Elisabetta ha messo in guardia le persone interessate ad adottare un cane, sottolineando che si tratta di responsabilità a lungo termine, richiedendo dedizione, tempo e comprensione. Ha anche evidenziato un problema ricorrente: molti canili italiani sono sovraffollati a causa di decisioni imprudenti prese da chi adotta un animale senza reali motivazioni o consapevolezza. I suoi post sono stati un invito a riflettere sulla responsabilità che comporta avere un cane.

Raccontando il suo ruolo di “mamma affidataria”, Elisabetta ha sinceramente condiviso i suoi “fallimenti” nel mantenere i cani temporaneamente: Charlie e Megan sono diventati membri permanenti della sua famiglia. Queste esperienze mostrano come gli animali possano arricchire la vita domestica e creare legami autentici. La sua ultima arrivata, una cagnolina di nome Josie, ha trovato accoglienza a casa di Elisabetta. La showgirl ha assicurato che Josie non tornerà mai più nel canile, esprimendo la sua speranza che trovi presto una famiglia.

Il lavoro di Elisabetta Canalis dimostra l’importanza di fare la differenza nella vita di animali bisognosi. Accogliere un cane in affido temporaneo non è solo un atto d’amore, ma consente anche ai canili di liberare spazio per altri animali bisognosi, garantendo un futuro migliore. Inoltre, ha ribadito che è essenziale non solo adottare, ma anche promuovere il benessere degli animali, coinvolgendo chiunque sia in grado di offrire cure e tempo. L’esperienza di Elisabetta evidenzia le emozioni legate a questo percorso: la gioia di vedere un animale rinascere e la soddisfazione di sapere che avrà una nuova famiglia sono inestimabili.