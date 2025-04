Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: Un Ritorno alla Serenità

Negli ultimi giorni, si erano intensificate le voci di una presunta rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, alimentate da un articolo del settimanale DiPiùTv, che parlava di un tradimento. Secondo il magazine, la fine della relazione sarebbe stata causata da messaggi compromettenti trovati sul cellulare di Cimpeanu, riferiti a una donna che lui allena come personal trainer. Inoltre, i due avevano smesso di seguirsi sui social, creando ulteriori speculazioni. Tra i nomi circolati, anche quello di Jessica Michel Serfaty, modella e personaggio televisivo che si allena con Cimpeanu, contribuendo a far crescere i sospetti di una crisi.

Tuttavia, Elisabetta ha smentito indirettamente questi rumor postando un video sui social, in cui appare insieme al suo compagno mentre si allenano sul ring. Questa clip ha mostrato che i due sembrano aver superato le tensioni e che la loro vita a Los Angeles continua senza problemi. Nonostante i pettegolezzi e l’assenza di commenti ufficiali da parte degli interessati, il video conferma che tra Elisabetta e Georgian tutto procede bene. Così, la speculazione di una nuova delusione amorosa per l’ex velina appare infondata, in quanto la coppia dimostra di essere unita e affiatata.