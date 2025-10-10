Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: il flirt che infiamma Milano

Negli ultimi giorni, si parla molto di un presunto flirt tra Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo. I due si sono conosciuti durante le registrazioni della versione italiana del reality “Physical da 100 a 1”, in arrivo su Netflix, che vede partecipare personaggi famosi e non in sfide fisiche di forza e resistenza. Oltre a Canalis e Rigo, nel cast ci sono anche sportivi come Jury Chechi, Tania Cagnotto e Federica Pellegrini.

Durante le registrazioni, sembra che Rigo, 32 anni, e Canalis, 47 anni, abbiano sviluppato una certa affinità. Anche se nessuno dei due ha confermato la relazione, gli avvistamenti si stanno facendo sempre più frequenti. Recentemente, sono stati visti insieme in un noto hotel di Milano. Le foto dell’incontro sono state pubblicate dal settimanale “Chi”, che ha anche riportato una lettera aperta di Elisabetta Canalis. In questa lettera, la showgirl ha parlato del suo rapporto con il gossip e delle misure che adotta per proteggere la figlia dalle attenzioni dei media.