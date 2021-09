Elisabetta Canalis è ora al timone della nuova edizione di Vite da Copertina e nel giro delle classiche interviste promozionali ne ha rilasciata anche una ad Il Fatto Quotidiano dove ha fatto una gaffe subito sottolineata (e giustificata) dal giornalista.

“La Canalis si scontrerà contro due colossi della tv del pomeriggio, Barbara d’Urso e Alberto Matano. Quando glielo facciamo notare, lei si lascia andare a una gaffe: “Ognuno farà il suo, e faccio gli auguri a tutti. C’è posto per tutti. Sono in ottimi rapporti con Barbara, mi piace anche Frank Matano”. Gliela perdoniamo, abita in America”.

Ma la vera notizia non è certo la gaffe della Canalis sui due Matano, bensì il commento sul celeberrimo “pollo alla piastra di Elisabetta Canalis”, uno screen di Diva & Donna di circa un decennio fa tutt’ora virale online. Non ve lo ricordate? “Prendete una fetta di petto di pollo e mettetela su una piastra o su una padella ben calda. Quando il colore della carne diventa bianco, la pietanza è pronta“.

Nel 2017 la stessa Elisabetta Canalis aveva ironizzato su questa ricetta in un botta e risposta su Instagram con Antonella Clerici, mentre solo due anni fa ha spiegato ad una follower che lei, di quella pagina di giornale, non ne sapeva assolutamente niente.

“Elisabetta potevi preparare il tuo famoso pollo alla piastra, secondo me facevi un figurone!” / “Ma poi se l’è inventato Diva & Donna, non mi hanno mai chiesto una ricetta, altrimenti avrei proposto una pasta ai frutti di mare… più dignitosa!“.

“Se c’è un’etichetta che il gossip mi ha affibbiato e che oggi vorrei scrollarmi di dosso? No, non mi dà fastidio niente. Anche se continuano a chiamarmi velina a 43 anni, è il risultato di un programma di successo. Va bene così. Ho un’identità professionale forte, non mi sento sminuita da niente”. – e ancora – “Se il pollo alla piastra è stata una persecuzione? Ho accettato pure quello, è diventato un piatto di successo (ride, ndr). Vorrei conoscere chi ha scritto e inventato quell’articolo, lo vorrei assumere come mio addetto al marketing – scherza -. Quella persona è riuscita a far diventare popolare un pollo alla piastra… è un genio del male! Apro ufficialmente la ricerca di questa persona, voglio conoscerla”.