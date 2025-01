Elisabetta Canalis coinvolta negli incendi di Los Angeles, rompe il silenzio sui social: “Mia figlia è..”

Elisabetta Canalis ha duramente criticato il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, e il governatore della California, Gavin Newsom, per la gestione degli incendi che hanno devastato l’area di Los Angeles. Attraverso un post su Instagram, la showgirl ha espresso il suo dolore e la sua preoccupazione per la situazione drammatica e inaccettabile, chiedendo un intervento immediato per affrontare le emergenze ambientali in California.

Canalis, residente a Los Angeles con la figlia Skyler Eva, è tornata recentemente in Italia ma ha voluto far sentire il suo supporto a chi sta affrontando la crisi. Ha dichiarato di essere ansiosa per la situazione, ma ha anche confermato che la sua famiglia è al sicuro, pronta a evacuare se necessario. Le notizie sugli incendi e il salvataggio di animali le pesano molto, poiché la showgirl ha descritto scene di distruzione che un tempo considerava parte della sua vita quotidiana. Il suo messaggio ha trovato risonanza tra i follower, aumentando la consapevolezza sulla gravità della situazione.

Nel suo attacco alle autorità, Canalis ha evidenziato la riduzione di 20 milioni di dollari nel budget dei vigili del fuoco, effettuata solo un mese prima degli incendi, considerandola una grave negligenza nella gestione della sicurezza pubblica. Ha dichiarato che tali decisioni dovrebbero essere viste come crimini contro l’umanità, esprimendo il crescente malcontento dei cittadini nei confronti delle autorità locali. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei media e hanno stimolato un dibattito più ampio sulla gestione delle emergenze ambientali e sulla necessità di adeguati investimenti nella prevenzione e nella risposta a crisi simili.

La situazione attuale a Los Angeles non riguardo solo il contesto locale ma funge anche da campanello d’allarme per altre aree del mondo che affrontano problemi simili. La voce di celebrità come Canalis ha il potere di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare azioni decisive a favore della protezione dell’ambiente e delle comunità vulnerabili. In un momento in cui le emergenze ambientali stanno aumentando, le parole di Canalis possono contribuire a promuovere una riflessione necessaria e urgenti cambiamenti.