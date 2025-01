Elisabetta Belloni si dimette dalla direzione dei servizi segreti

Elisabetta Belloni ha confermato le sue dimissioni dalla direzione del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, effettive dal 15 gennaio. L’ambasciatrice ha dichiarato all’Adnkronos che la decisione è personale e ha smentito le voci su un eventuale nuovo incarico a Bruxelles con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Nata a Roma nel 1958, Belloni è stata nominata direttore generale del Dis il 12 maggio 2021 dal governo Draghi, dopo aver svolto ruoli significativi nella carriera diplomatica. Ha studiato al liceo Massimo di Roma e si è laureata in scienze politiche alla Luiss nel 1982. La sua carriera diplomatica è iniziata nel 1985, con esperienze a Vienna e Bratislava. Nel 2004 è diventata la prima donna a capo dell’Unità di crisi della Farnesina, gestendo diverse situazioni di emergenza, tra cui i rapimenti di italiani in Iraq e Afghanistan e l’emergenza Tsunami nel sudest asiatico.

Dal 2008 al 2012, Belloni ha ricoperto il ruolo di direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo, seguito da un incarico come direttore generale per le Risorse e l’innovazione dal 2013 al 2015. Nel 2014, è stata promossa ambasciatore di grado e, nel 2015, è stata nominata capo di gabinetto dell’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Infine, il 5 maggio 2016, è diventata la prima donna segretario generale della Farnesina.

Nel corso degli anni, il suo nome è circolato come possibile candidata a vari ruoli di alto livello, tra cui ministro degli Esteri e capo del Dis, nonché come potenziale candidata per la presidenza della Repubblica, prima della rielezione di Sergio Mattarella nel 2022.

La carriera di Elisabetta Belloni si è contraddistinta per importanti successi e innovazioni, rendendola una figura di riferimento nella diplomazia italiana. La sua decisione di dimettersi segna la fine di un capitolo significativo della sua carriera, dopo quasi cinque anni di impegno alla guida dell’intelligence italiana.