Elisabetta Belloni: Da Direttrice dei Servizi Segreti a Consigliera di Ursula von der Leyen, Un Nuovo Ruolo in Europa

L’ex direttrice del Dis, Elisabetta Belloni, ha ricevuto una proposta da Ursula von der Leyen per diventare consigliera diplomatica. Belloni non ha ancora accettato ufficialmente, ma ha dichiarato di essere disponibile per l’incarico. Questo nuovo ruolo prevede che Belloni, ex ambasciatrice e funzionaria del ministero degli Esteri, diventi chief diplomatic adviser all’agenzia Idea, sotto la presidente della Commissione europea. La proposta è stata comunicata al governo italiano il 23 dicembre, poco dopo le dimissioni di Belloni dal Dis, in un momento critico dovuto al rapimento della giornalista Cecilia Sala in Iran.

Belloni ha affermato che lunedì o martedì si recherà a Bruxelles per discutere i dettagli della sua nomina, specificando di non aver ancora firmato ma di aver dato la sua disponibilità. La sua carriera diplomatica è vasta, avendo ricoperto ruoli significativi, tra cui la gestione dell’unità di crisi della Farnesina e la direzione del Dis.

La decisione di Belloni di lasciare il Dis era legata alla proposta di von der Leyen, il che ha colto il governo italiano di sorpresa. Riferimenti indicano che i rapporti tra Belloni e alcuni membri dell’esecutivo, come il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, stessero peggiorando. Così, l’intera situazione ha messo in evidenza le tensioni interne del governo italiano e il contesto critico in cui Belloni ha gestito la sua transizione verso un nuovo incarico internazionale.