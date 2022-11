Elisa, Una poesia anche per te: testo e significato

Elisa, Una poesia anche per te: il testo e il significato della canzone della cantautrice dedicata al nonno.

Tra le canzoni più amate nella carriera di Elisa, specialmente dopo il suo successo storico a Sanremo 2001 con Luce, c’è sicuramente la dolce, intensa ed emozionante Una poesia anche per te. Singolo tratto dall’album Pearl Days, inizialmente era stato inserito nell’album solo nella sua versione originale, in inglese (Life Goes On), per poi essere ammesso, in un secondo momento, anche in questa versione italiana. Una versione che non si limita a tradurre il testo originale, ma si sviluppa con contenuti diversi, pur condividendo alcune frasi. Scopriamo insieme il significato di questo storico e commovente brano.

Elisa: il successo di Una poesia anche per te

Pubblicato il 15 aprile 2005, stesso giorno dell’uscita della nuova versione dell’album Pearl Days, il quinto della carriera della talentuosa cantautrice di Monfalcone, il singolo in italiano conquistò fin da subito il cuore dei fan di Elisa e in generale degli appassionati di musica, debuttando al secondo posto nella classifica dei singoli più venduti. Una classifica in cui rimase per venti settimane.

Elisa Toffoli

Terminò il 2005 come singolo italiano più venduto da un’artista femminile nel nostro Paese, oltre che come quinto singolo più venduto, in generale. Ad accompagnarlo in questo successo anche uno splendido video, girato da Daniele Zennaro e dalla stessa cantautrice friulana, premiato come miglior video di un’artista femminile nella manifestazione dedicata alle clip della nostra industria musicale. Oltre a questo riconoscimento, Una poesia anche per te valse per Elisa la vittoria del Premio Lunezia come autrice dell’anno.

Il significato di Una poesia anche per te

Come abbiamo detto, di questa canzone esistono due versioni identiche, per quanto riguarda la base strumentale, ma differenti per testo. Life Goes On, versione inglese, racconta la storia della famiglia di Elisa. Il brano è infatti dedicato al nonno della cantautrice friulana, una delle persone più importanti della sua vita.

La versione italiana, quella più famosa nel nostro Paese, presenta albumi passaggi identici al quella originale, alcune frasi che sono la perfetta traduzione, ma anche in linea di massima nel contenuto cambia molto, spingendo ancora di più, se possibile, sul lato lirico di una canzone che punta molto sulle emozioni forti.

Di seguito il video con il testo di Una poesia anche per te: