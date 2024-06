Elisa True Crime è stata citata in due canzoni: la sua reazione

Elisa True Crime fra podcast, YouTube e libri è diventata un fenomeno di massa ed è riuscita pure a far arrabbiare i fan semplicemente cambiando l’intro dei video in cui non dice più di essere “particolarmente scioccata“.

Elisa True Crime cambia l’intro e manda in crisi i fan: ora non è più particolarmente scioccata https://t.co/TjAeovOXRs — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 5, 2024

Elisa True Crime citata in due canzoni: lo hanno fatto Jake La Furia e Beba

Per questo motivo non mi sono stupito quando il suo nome è finito in ben due canzoni nell’ultimo periodo. Il primo a citarla è stato Baby Gang nel singolo Agente inciso in collaborazione con Emis Killa e Jake La Furia. A citare il suo nome è stato proprio La Furia.

“Frate’, intorno c’ho solo i fanghi, solo i b4stardi, solo le m3rde false che

Non sono né Bonnie, né Clyde, bro, sono clown schiavi dei like

Che stanno al mondo dei criminali, fra’, come un ferro a Elisa True Crime, oh”.

Elisa ai tempi ha risposto pubblicamente a questa menzione musicale postandola nelle storie di Instagram aggiungendo delle emoji divertite.

La seconda canzone è più recente e si tratta di Supers3x di Beba che ha inciso in collaborazione con Spender. “Se mi metto a raccontarti dei miei casi umani sembro una puntata di Elisa True Crime”, ha intonato. Anche in questo caso la reazione della scrittrice è stata di ringraziamento. “Oggi invece mi avete svegliata così” ha scritto su Instagram taggando poi la rapper: “Sei pazzesca“.