Elisa Toffoli costretta a rimandare le date del suo tour: “Ho la vertigine parossistica posizionale”

Nel corso delle ultime ore il nome di Elisa Toffoli sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che la cantante sia stata costretta a rimandare le date del suo tour a causa di un brutto virus che l’ha colpita. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

In queste ore Elisa Toffoli, tramite alcune Instagram Stories, ha rivelato una notizia che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Stando alle sue parole, pare che la cantante sia stata costretta a rimandare il tour per via di un brutto virus che le sta causando alcuni problemi di salute.

Queste sono state le parole dell’annuncio della cantante:

Grazie per gli auguri a tutti quelli che mi hanno scritto. Mi scuso tanto con tutti voi per non essere riuscita a fare i concerti di Torino e quelli dei prossimi giorni a Firenze. Li stiamo spostando. Voglio rassicurarvi, mi è successa una cosa super strana, mai successa in vita mia.

E, continuando, Elisa Toffoli ha dichiarato:

Mi sono beccata una vertigine parossistica posizionale, niente di grave. E’ una cosa che sembra essere anche virale, l’abbiamo presa in tanti, è una specie di virus, i sintomi erano gli stessi.

Nel dettaglio, la cantante ha rivelato di aver sofferto nei primi giorni di vertigini e nausea. In seguito, però, la situazione è migliorata. Queste sono state le sue parole:

Non ci si poteva muovere, inizialmente pensavo fosse una labirintite. Il dottore mi ha consigliato di aspettare per non rischiare ricadute, per questo ho dovuto spostare le date. Mi dispiace, spero di rivedervi nei prossimi concerti a gennaio.

Infine, concludendo, Elisa ha detto: