Elisa, Tiziano Ferro e Arisa: ascolta i loro nuovi singoli

Quello di oggi è un venerdì tutto all’insegna della nuova musica italiana e non solo perché è uscito Mare Caos di Paola & Chiara, ma perché nel corso della giornata hanno pubblicato i loro nuovi singoli anche Elisa, Tiziano Ferro e Arisa.

La prima ha prestato la voce insieme a La Rappresentante di Lista al nuovo singolo Tilt, realizzato dal duo di produttori Zef e Marz.

“Eravamo in studio con Elisa quando, durante una sessione, le abbiamo fatto sentire la base di questo brano. È venuto spontaneo immergersi subito nella scrittura e realizzazione di questo pezzo. Insieme abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico coinvolgere La Rappresentante di Lista. Ci siamo messi in contatto con Veronica e Dario, che hanno accettato con entusiasmo di partecipare al progetto ed è nata TILT”.



Tiziano Ferro ha invece calato l’asso ‘hit estiva’ proponendo Destinazione Mare. Un singolo che – rispetto a tutti gli altri brani estivi ascoltati fino ad oggi – è il più debole. “Destinazione mare ho chiuso la vita invernale” suona molto peggio di “Mare mare mare ma fai un po’ come ti pare” delle sorelle Iezzi.



Fuori dal coro è stata Arisa che è tornata con una ballata tutta voce e pianoforte. Non Vado Via non è certo fra i suoi singoli più belli, ma ad Arisa alla fine si perdona tutto.

“Non vado via è una bellissima canzone scritta secondo i canoni della melodia tradizionale italiana – racconta Arisa – Ha qualcosa di così magico e universale che potrebbe essere anche la colonna sonora di un film di Walt Disney. Volutamente super nineties, è una storia a lieto fine che ti lascia dentro un senso di sollievo e la voglia di farcela. Dopo tanti tentativi, tra false illusioni e dure realtà adesso mi vedo e vedo con chiarezza l’orizzonte verso cui voglio dirigermi. Questo è solo il primo passo”.



