A 21 anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, Elisa è tornata al Teatro Ariston con la bellissima O Forse Sei Tu. Il pezzo della cantante triestina era tra i favoriti per la vittoria e alla fine ha portato Elisa sul podio, subito dietro a Mahmood e Blanco che hanno trionfato con la loro Brividi. Al televoto Elisa è andata molto bene con un bel 21,9% delle preferenze del pubblico. Non avrà vinto, ma Elisa ha fatto una splendida figura, con un brano meraviglioso, che – sono certo – andrà benissimo anche in classifica.

54.1% televoto…nettamente una spanna sopra tutti

E si vola all’ESC #Sanremo2022 pic.twitter.com/3J9HRxEGhJ — 💐Le Petit Trianon 💐 (@Biodance3) February 6, 2022

elisa è scesa dal cielo x benedirci tutti #sanremo2022 pic.twitter.com/f7UAEsXmB9 — bias ✃ 💐 lrdl era (@biasbowie02) February 2, 2022

Elisa, O Forse Sei Tu: il testo.

Sarà che il tempo poi, alla fine, proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu

E niente di più, uh-uh

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere sempre

Sempre, uh-uh

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere sempre

Mille volte

Ti ho cercato, ti ho pensato un po’ più forte

Nella notte ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere