Elisa Scutellà, deputata M5S, sostituita in lacrime da Andrea Gentile di Forza Italia: ‘Fate schifo!’

Giornata turbolenta alla Camera dei Deputati con la votazione che ha portato all’annullamento dell’elezione della deputata del M5S, Elisa Scutellà, sostituita da Andrea Gentile di Forza Italia. Scutellà, visibilmente commossa, ha accusato i colleghi di “fare schifo” prima di lasciare l’aula in lacrime, ricevendo un lungo applauso dai presenti nel Transatlantico. Giuseppe Conte, capo politico del M5S, ha definito la situazione una “truffa”.

Il voto, avvenuto il 12 marzo, ha visto 183 favorevoli e 127 contrari, approvando la relazione della Giunta delle elezioni. La controversia era incentrata sull’elezione di Anna Laura Orrico, del M5S, nel collegio uninominale numero 2 della Calabria, contestata da Gentile che richiedeva un riconteggio delle schede nulle e bianche. Dopo il riconteggio, Gentile ha ottenuto 240 voti in più rispetto a Orrico, ma quest’ultima rimarrà deputata grazie al seggio ottenuto nella parte proporzionale del collegio plurinominale.

Scutellà ha dichiarato che continuerà a combattere nonostante la sua esclusione, e Conte ha accusato il governo di aver manipolato i voti, sottolineando che la Procura indagherà sulla questione. Inoltre, ha criticato direttamente Antonio Tajani, leader di Forza Italia, per il suo intervento in aula. I membri del M5S hanno quindi accompagnato Scutellà in Transatlantico dopo la sua destituzione.

Elisa Scutellà, avvocata e attivista politica, ha radici calabresi e ha iniziato a fare politica nel 2015 avvicinandosi al M5S. Andrea Gentile, anch’esso avvocato penalista, proviene da una famiglia con precedenti politici significativi.