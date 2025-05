Il 18 giugno, Elisa si esibirà per la prima volta sul palco di San Siro, promuovendo un concerto che mira a indagare la sostenibilità degli eventi di grande portata. L’iniziativa non si limita alla musica, ma pone una riflessione su come rendere tali manifestazioni realmente sostenibili.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com