Elisa presenta il suo progetto live dal San Siro di Milano

Elisa ha annunciato l’uscita del suo nuovo progetto live, intitolato “San Siro Live 2025”. Questa registrazione è stata effettuata durante il suo storico concerto al San Siro di Milano e sarà disponibile dal 14 novembre, sia in formato fisico che digitale.

Il progetto comprende un doppio CD e, in seguito, saranno pubblicate due versioni in vinile previste per dicembre. L’album cattura l’energia del concerto in uno stadio, l’intensità delle collaborazioni con ospiti, e celebra la lunga carriera dell’artista. Si presenta come un racconto di pop che ha toccato diverse generazioni e che ora viene consegnato alla memoria sonora.

Con questo lavoro, Elisa non solo segna un traguardo significativo, essendo il suo debutto in uno stadio, ma guarda anche al futuro, lanciando una tournée nei palasport. Questo passo sottolinea la sua determinazione a rimanere una figura di spicco e innovativa nel panorama musicale italiano.

