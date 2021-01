Elisa, nuovo album in arrivo: la cantante annuncia sui social il suo ritorno discografico nel 2021. Ecco il lungo messaggio pubblicato dalla cantautrice.

Tra gli album più attesi del 2021 spunta a sorpresa anche quello di Elisa. A confermare la sua nuova uscita discografica è stata la stessa cantautrice di Monfalcone con un lungo post sui social. “2021. Eccoci. Proviamoci“, scrive l’artista, discograficamente ferma a Diari svelati, disco risalente al novembre 2018. Un annuncio arrivato l’11 gennaio e che ha subito scatenato l’entusiasmo e la curiosità tra i suoi fan, pronti ad accogliere a braccia aperte nuova musica.

Nuovo album per Elisa

Più che provarci, Elisa ci sta credendo, Lo ha specificato la stessa cantautrice friulana nel suo lungo post sui social: “In realtà la somma del passato per me adesso non vuol dire più provarci, ma qualcosa di più, vuol dire crederci e buttarsi. Nel momento in cui ci stai credendo e in cui ti stai buttando è impossibile che tu stia ‘solo’ provando, perché non c’è bisogno di alcuna prova“.

Elisa Toffoli

Nel suo messaggio l’artista continua affermando che l’esito del salto non la riguarda, ciò che la riguarda è il resto, ciò che si sente e si vede durante il volo, l’impegno profuso e le emozioni da cui ci lasceremo attraversare. Sempre in bilico tra metafora e realtà, Elisa regala piccoli indizi qua e là: “Ci sono modi e mondi infiniti. Siamo infiniti, è tutto così. Oltre la superficie“.

Nuova musica per Elisa nel 2021

Ferma discograficamente a Diari aperti del 2018, disco pubblicato in diverse versioni e trascinato da singoli amatissimi dai fan e dalle radio come Se piovesse il tuo nome e Anche fragile, Elisa è adesso pronta a pubblicare nuova musica, su cui sta già lavorando in questo 2021 che segue un anno in cui tutti abbiamo dovuto imparare a farci più compagnia.

“Sto lavorando a tanta nuova musica“, conclude la Toffoli: “Non ci sto provando, ci sto credendo e mi sto buttando. Buon volo a tutti quelli che ci stanno credendo, in ogni infinito modo possibile anche oltre i limiti, che non hanno il potere di essere assoluti“. Di seguito il suo post: