Elisa sta per tornare con un nuovo progetto: l’annuncio misterioso anticipa l’arrivo di un nuovo album.

L’abbiamo aspettata a lungo, ma il tempo sta per scadere. Elisa è finalmente pronta a tornare. Lo ha annunciato la stessa cantuatrice con un gesto importante sui social, foriero di grandi novità. Stavolta per davvero. L’artista friulana ha infatti cancellato tutti i post dal suo account Instagram, lasciandone solo uno, nuovo e molto, molto misterioso. Che stia per arrivare finalmente un nuovo album?

Elisa Toffoli

Elisa diventa Asile: nuovo album in arrivo?

Cosa bolle in pentola? Per il momento non si conoscono i dettagli. La cantautrice friulana ha infatti solo rilasciato alcuni indizi. Sui social è comparso un post semplice, bianco, con la scritta Elisa, messa in contrasto con Asile. Un anagramma a specchio perfetto, che richiama alla memoria un vecchio successo dell’artista, l’album Asile World del 2000, riuscito in versione deluxe anche l’anno successivo con l’aggiunta del brano vincitore di Sanremo, Luce (tramonti a nord est).

Di seguito il suo post:

L’annuncio di Elisa fa impazzire i fan

Grande gioia, ovviamente, da parte di tutti i fan dell’artista, una delle più amate in Italia e anche nel mondo. Una pioggia di like ha infatti raggiunto il suo nuovo post. C’è voglia di nuova musica, visto che l’ultimo album della cantante friulana, Diari aperti, risale al 2018. E anche le sue più care amiche nel mondo della musica glielo hanno dimostrato. Giorgia ha infatti commentato con un sincero “Evvai“, mentre Emma, senza parole, ha risposto con tre fiamme. Entrambe le cantanti sono peraltro state incalzate dai fan, che vorrebbero anche nuovi lavori da parte loro, e magari un duetto proprio con Elisa. Ma tanti like e commenti sono arrivati anche da Shablo, Stefano Settepani e Dardust.