Elisa torna dal vivo: la scaletta dei concerti della cantautrice di Monfalcone, protagonista a Sanremo nel 2022.

Sono passate poche settimane dal ritorno dal vivo di Elisa, che è stata protagonista assoluta del festival Heroes all’Arena di Verona. Per tre giorni la cantante di Monfalcone ha emozionato i fan, accompagnata per l’occasione da tanti amici, tra cui Gianni Morandi, Jovanotti, Venerus e Mace, Franco126, Rkomi, Elodie, Giorgia, Joan Thiele e Marracash.

Stavolta l’artista è però pronta per partire per un progetto tutto suo, il tour ecosostenibile che la porterà a esibirsi in tantissime location spettacolari nel corso di tutta l’estate. Andiamo a scoprire la possibile scaletta dei prossimi eventi dell’artista friulana.

Elisa in tour nel 2022

Da giugno a settembre, tre mesi di intensi appuntamenti per Elisa, che sta raccogliendo i frutti del successo di Sanremo e che vuole dimostrare come si possa fare un grande spettacolo anche senza avere un impatto negativo sull’ambiente.

Elisa Toffoli

Questo il calendario con tutti gli appuntamenti in programma nel lungo tour estivo dell’artista di Litoranea:

– 28 giugno Bassano Del Grappa (Vicenza) – Parco dei ragazzi del 99

– 30 giugno Nichelino (Torino) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi

– 2 luglio Genova – Parco degli Erzelli

– 3 luglio Sampeyre (Cuneo) Ore 13,00

– 6 luglio Bard (Aosta) – Forte

– 8 luglio Campania

– 10 luglio Pistoia – Piazza Duomo

– 12 luglio Bologna – Sequoie Music Park

– 15 luglio Cattolica (Rimini) – Arena della Regina

– 16 luglio Fermo – Piazza del Popolo

– 18 luglio Umbria

– 20 luglio Vasto (Chieti) – Area Eventi Aqualand

– 21 luglio Molise

– 23 luglio Lecce – Piazza Libertini

– 4 luglio Molfetta (Bari) – Banchina San Domenico

– 27 luglio Matera – Cava del Sole

– 29 luglio Follonica (Grosseto) – Parco Centrale

– 31 luglio Bellinzona (Svizzera) – Castel On Air (Castelgrande)

– 2 agosto Treviso – Arena Della Marca

– 4 agosto Palmanova (Udine) – Piazza Grande

– 6 agosto Torbole sul Garda (Trento) – Foci del Sarca

– 25 agosto Castiglioncello (Livorno) – Castello Pasquini

– 27 agosto Olbia (Sassari) – Olbia Arena

– 1° settembre Agrigento – Valle dei Templi

– 3 settembre Siracusa – Teatro Greco

– 5 settembre Taormina (Messina) – Teatro Antico

– 7 settembre Roccella Jonica (Reggio Calabria) – Teatro Al Castello

– 11, 12 e 13 settembre Milano

– 17 settembre Pisa – Piazza Dei Cavalieri

– 21, 23 e 24 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

La scaletta dei concerti di Elisa

Difficile definire ufficialmente la scaletta dei prossimi concerti di Elisa, che con tutta probabilità varierà tra una data e l’altra, forte di un repertorio ormai solido e ricco di classici, ma anche di un nuovo doppio album che è stato apprezzatissimo sia dal pubblico e dalla critica. In attesa dell’inizio ufficiale del tour, possiamo basarci sulle tre scalette che abbiamo potuto ascoltare durante gli eventi di Heroes, e in particolare su quella della prima serata, che potrebbe diventare la base anche per i nuovi concerti:

– Shows a Rollin’

– Seta

– Come sei veramente

– Rainbow

– L’anima volta

– A tempo perso

– Litoranea

– Eppure sentire

– Fire

– Anche fragile

– Broken

– Gli ostacoli del cuore

– Hope

– I Feel It in the Earth

– O forse sei tu

– Luce (tramonti a Nord Est)

– Stay

– No Hero

– Fuckin’ Believers

– Together

– A modo tuo