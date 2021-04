Nell’ultima settimana Elisa Isoardi si è avvicinata molto a Daniela Martani ed entrambe hanno dimostrato insofferenza nei confronti di Gilles Rocca. Il vincitore di Ballando con le Stelle e l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco nei daytime si sono lanciati diverse frecciatine, ma ieri sera in Palapa sembravano quasi bff. Per questo motivo Tommaso Zorzi ha bacchettato i due concorrenti del reality.

“Ciao a tutti. Volevo dirvi una cosa: è veramente noioso, ma veramente noioso dallo studio vedere delle clip in cui siete tutti carichi a pallettoni e poi spegnere le dinamiche in palapa. Questa è una roba da latte alle ginocchia. Vi prego, fatelo per rispetto nei confronti del pubblico che ci sta guardando. Perché ci siamo rotti le scatole del vostro buonismo, basta dai. Tanto poi si vede, ne uscite male voi”.