Elisa Isoardi ha abbandonato L’Isola dei Famosi. Proprio come Brando Giorgi, anche la conduttrice è stata costretta al ritiro forzato in seguito ad un problema avuto agli occhi.

Ad annunciarlo è stata proprio Elisa in diretta:

“Per adesso è tutto sotto controllo, ma purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati ad un mese – scusa l’emozione ma non me l’aspettavo – e posso dirti che l’Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di mostrarmi per quella che sono. Quando ho avuto la notizia dell’Isola io non ci ho pensato due volte: avevo bisogno di andar via. E’ stata l’esperienza più importante ed intensa della mia vita, ringrazio tutti e mi dispiace veramente tanto”.