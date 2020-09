“Io ballo da sola” non è solo un titolo di un film, ma anche il destino di Elisa Isoardi che sabato sera, durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, danzerà effettivamente da sola. Raimondo Todaro infatti, come svelato stamattina, è stato ricoverato ed operato per appendicite.

Milly Carlucci oggi pomeriggio ha così commentato:

“L’operazione è andata bene e tutto è bene quel che finisce bene, ma ovviamente dovrà affrontare una convalescenza. Stiamo cercando di vivere step by step quindi non chiedetemi con chi ballerà Elisa Isoardi sabato sera perché non lo so. Questa non è più una telenovela, ma un romanzone con più puntate”.

Mentre è stato Davide Maggio a svelare il destino della coppia: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro scenderanno entrambi in pista a Ballando con le Stelle, ma lei danzerà mentre lui la guarderà.

“BOOM! Ballando con la Stella: Elisa Isoardi ballerà da sola per Raimondo Todaro, seduto in pista a contemplarla”.

Fra tamponi positivi di CoronaVirus, ricoveri per appendiciti e norme anti-contagio questa edizione di Ballando con le Stelle è la più difficile della storia.