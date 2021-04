Non era una trovata per lasciare l’Isola, Elisa ha davvero rischiato grosso su L’Isola.

Elisa Isoardi la scorsa settimana è stata costretta a lasciare L’Isola dei Famosi. Un lapillo rovente è schizzato nell’occhio della conduttrice, lesionandole la sclera. L’ex naufraga ha spiegato che non vedeva più e che quindi si è seriamente preoccupata. Purtroppo l’incidente era così serio da non poter essere trattato in Honduras.

“In pratica ammetto di aver pensato al peggio. Ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento, un lapillo rovente mi è finito nell’occhio ed ha lesionato la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non vedevo più. Mi sono davvero preoccupata, mi faceva male sin da subito”.

Qualcuno ha minimizzato quanto accaduto alla concorrente e c’è anche chi ha fatto ipotesi strane sul suo ritiro. A smentire queste voci è arrivato un famoso oculista. Il dr Livio Galbiati sul settimanale Gente ha spiegato che se il lapillo avesse toccato la cornea avrebbe compromesso seriamente la vista di Elisa Isoardi.

“Non è stata una cosa lieve e questo è certo. La sclera è quel guscio bianco che costituisce lo strato esterno dell’occhio. Il lapillo ha colpito la sclera ha creato il dolore e quindi un appannamento della vista, se il lapillo avesse toccato la cornea, avrebbe compromesso la vista”.

Personalmente non ho mai messo in dubbio la gravità di quanto accaduto alla Isoardi, anche perché a me sembrava sinceramente dispiaciuta di abbandonare il reality. Una naufraga pronta a mollare non avrebbe nemmeno accettato di stare una settimana su Playa Esperanza con Vera e Miryea.

Elisa Isoardi lascia L’Isola dei Famosi: il video.

Elisa Isoardi è costretta a lasciare l’#Isola per degli accertamenti. pic.twitter.com/6JobVxHuPy — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Il richiamo di casa si fa sentire per Elisa❤️ #Isola 🏝️ pic.twitter.com/3X4zqYPHVe — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 25, 2021