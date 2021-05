Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle hanno mostrato un grande feeling. A Detto Fatto il ballerino non ha negato di aver avuto un flirt con la conduttrice, lei invece ieri sera a Venus Club ha smentito tutti i rumor.

“Ma no, non c’è stato niente. Nulla, nemmeno il bacino di scena c’è stato. Si sono baciati tutti, ma noi no. C’era sintonia, grande rispetto. Però più di quello nulla. Non è nato nulla, per fortuna di lui non è scoppiato l’amore”.

E visto che si parla di Raimondo, mi sembra giusto ricordare quanto è bravo e bono…

Elisa Isoardi, il ricordo della relazione con Salvini.

“La relazione con Matteo? Ne parlavano tutti, faceva parte del gioco. Per me è stato bellissimo, sono stati anni stupendi. Non tutti, ma nel complesso si. Porto nel cuore un bellissimo ricordo. Alla fine rimangono bei ricordi e va bene così. Di bei ricordi ne ho tanti. La condivisione dell’inizio. Avevo le farfalle nello stomaco. Avevo un amore grande per lui.

L’ultima foto che ho pubblicato con lui ha fatto scalpore, ma non è stato un problema per lui. Tra noi c’era tanta fiducia e rispetto, stima reciproca. Comunque di Matteo mi piaceva la testa. Fisicamente cosa apprezzavo di lui? Diciamo la testa.

Se ora sono single? Non pratico da tanto. Da quanto mi sono lasciata da Matteo? Ecco da allora. L’ultimo è stato proprio lui. Ognuno ha i propri tempi e si sta bene anche da sole. Adesso sto ritrovando i miei spazi. Se metto paura agli uomini? Tanti sono scappati quindi forse sì“.

E proprio come per Todaro, visto che parliamo di Matteo, mi sembra giusto ricordare quanto è… quanto è… niente non ricordiamolo.