Elisa Isoardi ha partecipato a L’Isola dei Famosi perché è stata una proposta arrivata “al momento giusto” ma anche perché le ha permesso di entrare in Mediaset dalla porta principale con tanto di programmino in saccoccia.

Se Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip tornerà al Grande Fratello Vip in un’altra veste, Elisa Isoardi sarebbe in bilico fra due programmi: un esperimento pomeridiano estivo su Canale 5 ed un programma di salute e benessere su Rete 4. Il primo dovrebbe partire in piena estate, mentre il secondo in autunno e non è ben chiaro se una cosa esclude l’altra, oppure no.

A parlare è stato il settimanale Oggi, che ha svelato un po’ di novità: “Giorni decisivi per Elisa Isoardi ed il suo futuro professionale: per lei si parla di un esperimento estivo nel pomeriggio di Canale 5. In autunno potrebbe condurre un programma di salute e benessere su Rete 4 oppure esordire alla grande su Canale 5“.

A due settimane dalla fine de L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi deve così fare i conti con quell’esperienza. Quale sarà il suo futuro televisivo? L’unica certezza, come più volte scritto, è che sarà a Mediaset.

Qualche settimana fa a Verissimo ha dichiarato: “Oggi dico grazie a questa esperienza ed ora mi piacerebbe fare la televisione che mi piace guardare: gentile, diretta e vera. Le bugie raccontate arrivano a casa ed a casa la gente non la imbrogli, arriva la verità di chi sei”.