In molti sono convinti che tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ci sia stato del tenero. Lei aveva lasciato Matteo Salvini, lui era stato mollato da Francesca Tocca e a Ballando con le Stelle avevano mostrato un’intesa speciale. Il ballerino sul settimanale Vero è stato molto vago, non è entrato nei dettagli del legame con la conduttrice (che è da poco tornata in Italia), si è solo limitato a dire che il rapporto è un po’ scemato.

“Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine. Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre. Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno (27 dicembre, ndr), ma la situazione legata al Covid non ha aiutato”.

Cara Elisa, io fossi in te un pensierino sul Todarone ce lo farei…

Elisa Isoardi sul suo rapporto con Todaro.

“Per ora posso dire che, guardando i filmati, eravamo una coppia di cui mi sono innamorata anche io – ha spiegato Elisa Isoardi – Tra noi c’è stato feeling ma molto rispetto. Con tutto quello che è successo si è creata una bellissima amicizia. Sto così bene da sola, non so se ne ho bisogno di un nuovo amore”.

Milly che ci prende per mano e ci piazza anche questo sabato davanti al televisore per altre quattro ore, in attesa di una finale già chiusa. Si sa già che vinceranno Elisa Isoardi e Raimondo Todaro#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/XyVTYFHSfD — Cinguetterai (@Cinguetterai) November 21, 2020