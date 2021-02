Elisa Isoardi è probabilmente la concorrente più conosciuta della prossima edizione de L’Isola dei Famosi e archiviata l’esperienza in Rai chiusa con La Prova Del Cuoco ed una partecipazione a Ballando con le Stelle, è pronta a sbarcare in Mediaset per la sua prima volta. Da quando nel 2000 ha partecipato a Miss Italia, infatti, ha sempre lavorato in Rai, passando da Linea Verde a Uno Mattina.

“In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere” – ha confessato Elisa Isoardi al Corriere della Sera – “Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria”.

Fra i naufraghi attualmente confermati dalla produzione de L’Isola dei Famosi ci sono l’attore Brando Giorgi, la figlia del regista Giuliano Gemma, Vera, nota per aver preso parte anche a Pechino Express; lo youtuber Awed e la pronipote dello stilista Gucci, Drusilla Gucci.

Elisa Isoardi, perché parteciperà a L’Isola dei Famosi

“Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello. Lui vive da eremita in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna, ma questa esperienza ci sta riavvicinando: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare”.

Secondo alcune voci di corridoio, nel contratto che avrebbe firmato Elisa Isoardi per partecipare a L’Isola dei Famosi, oltre un cospicuo cachet ci sarebbe anche una trasmissione mattutina del week end.

Che sia Elisa Isoardi il nuovo volto di Canale 5?