L’Isola dei Famosi ha conquistato anche la stampa britannica grazie alla partecipazione di Paul Gascoigne, celebre calciatore inglese che ha bazzicato per anni anche nella Lazio.

A vincere il The Sun, però, non è stato Paul Gascoigne ma la conduttrice Elisa Isoardi, che si è conquistata anche un titolo in prima pagina ed una ricca gallery fotografica. “Elisa Isoardi incanta in costume da bagno a righe al fianco di Paul Gascoigne nella versione italiana di ‘I’m A Celebrity’“, titola il magazine.

Più che I’m A Celebrity, L’Isola dei Famosi è paragonabile ad un Survivor con i vip, ma cosa ne possono sapere loro del nostro trash.

“In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere” – ha confessato Elisa Isoardi al Corriere della Sera – “Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria”.

“Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello. Lui vive da eremita in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna, ma questa esperienza ci sta riavvicinando: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare”.