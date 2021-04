Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Beppe Braida si sono ritirati da L’Isola dei Famosi ormai da più di due settimane per motivi di salute e personali. Che fine hanno fatto e quando li rivedremo in tv?

La conduttrice è dovuta tornare in Italia per accertamenti medici (una scintilla le è schizzata in un occhio a causa del vento) ed ora, come ha scritto su Instagram, sta molto meglio.

“Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voi come state?”.

Al momento sta passando la quarantena a casa dei genitori e fa molto sport a corpo libero e yoga. Anche Brando Giorgi si è ritirato per un problema all’occhio (distacco della retina) ed è tornato a Roma per operarsi.

“L’operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni”.

Beppe Braida, invece, è tornato in Italia per stare vicino al padre finito in terapia intensiva a causa del Covid. Come dichiarato da Daniela Martani a Pomeriggio Cinque, però, l’uomo sta molto meglio e sembrerebbe essere ormai fuori pericolo di vita.

Elisa, Brando e Beppe, però, aspettano ancora una chiamata per andare in studio a L’Isola dei Famosi. Li vedremo probabilmente nella puntata di lunedì, dato che ormai la loro quarantena post Honduras è teoricamente finita.