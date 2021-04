Che Elisa Isoardi abbia accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi in cambio di un piatto ricco è quasi certo e lo pensiamo tutti. La naufraga sostiene di aver detto di sì al reality ‘per un reset e per la voglia di cambiare‘, ma sappiamo che queste sono le classiche chiacchiere di circostanza.

Proprio com’è successo con Simona Ventura, è possibile che Mediaset abbia in serbo per Elisa Isoardi qualche programma. Secondo quanto si legge sulla rubrica di Alberto Dandolo su Oggi, l’ex fidanzata di Salvini potrebbe prendere il posto di Federica Panicucci.

“Elisa Isoardi ruberà il posto a Federica Panicucci? Grandi manovre in quel del Biscione! Ai piani alti di Medieset si sussurra infatti che Elisa Isoardi, attualmente in gara a L’ Isola dei famosi, occuperà al suo rientro un ruolo di primo piano sulla rete ammiraglia. Potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin -off di Mattino Cinque durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione televisiva. Federica avvisata mezza salvata!”

Ma perché prendere il posto di chi fa bene il suo lavoro? Sono convinto che la Isoardi potrebbe far bene al week end mattutino o comunque in qualche spazio non ancora occupato.

Chissà che ne pensa la Pany…



Elisa Isoardi al mattino o la domenica pomeriggio?

Se Oggi parla di uno sbarco di Elisa al mattino sulla rete ammiraglia di Mediaset, Davide Maggio invece mette in guardia Barbarella.

“Per Elisa Isoardi ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio. Sì in quello che per anni è stato il regno incontrastato di Barbara D’Urso”.