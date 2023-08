Elisa Isoardi a Linea Verde grazie a Matteo Salvini? La sua risposta

Elisa Isoardi quest’anno condurrà uno dei tantissimi spin off di Linea Verde dal titolo Linea Verde Life e molti detrattori hanno ipotizzato che dietro ci potesse essere lo zampino di Matteo Salvini.

“Sono ritornata in Rai con il governo precedente, che non mi sembrava di destra” – ha dichiarato fra le pagine del settimanale Gente – “Questo significa che chi mi ha voluta ha creduto in me, nel mio impegno e nel lavoro fatto finora. Ho visto tante Rai, è normale che sia così essendo un’azienda pubblica filo-governativa, ma se un artista rimane nonostante i cambiamenti è un bel segnale di professionalità. Devo anche dire grazie al pubblico, che mi segue, mi vuol bene e mi scalda il cuore”.

La relazione con Matteo Salvini è stata un po’ uno spartiacque nella sua vita, dato che dopo di lui non ha avuto nessun atro uomo.

“Crescendo sono diventata più riflessiva, riservata, mi butto di meno e ho imparato che esistono tante forme d’amore, di affetto: quello delle persone che hai scelto di avere accanto e che sai che ti saranno sempre vicine, quello della famiglia di origine, quello dei miei nipoti”.

Single dal 2018, Elisa Isoardi ha le idee chiare su che uomo vuole al suo fianco: “Intelligente, buono, risolto, rispettoso dei miei spazi, che fa il tifo per me e non si mette in competizione, apprezzando ciò che ho costruito nei miei 40 anni”.

