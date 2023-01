Elisa in concerto su Rai 2: ospiti e scaletta

Elisa, concerto su Rai 2: la scaletta e tutti gli ospiti dell’evento musicale che andrà in onda in prima serata.

Cosa ci porta in dono la Befana quest’anno? Tanta buona musica. E non ci riferiamo solo ai nuovi singoli in uscita proprio il 6 gennaio, ma anche e soprattutto al concerto speciale di Elisa, una delle cantanti italiane più amate, che andrà in onda proprio nell’immediata vigilia dell’Epifania su Rai 2. Un evento davvero imperdibile, con una scaletta ricca di grandi successi e soprattutto tantissimi ospiti di primissimo livello. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo evento.

Quando vedere il concerto di Elisa su Rai 2

Il concerto che potremo vedere in onda il 5 gennaio 2023 è stato registrato a Milano lo scorso 10 dicembre. Un evento speciale all’interno del tour nei teatri sold out della cantautrice insieme ad alcuni grandi amici come Dardust. Accompagnata, oltre che dal noto producer, anche dal marito Andrea Rigonat alla chitarra, e dagli archi formati da Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa e Simone Giorgini, l’artista ha dato vita a uno spettacolo intimo, intenso e molto emozionante, con alla base un messaggio molto importante.

Elisa Toffoli

L’evento è stato infatti svolto a Milano per raccogliere fondi a favore del progetto Music for the Planet, sostenuto da Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente. Un progetto finalizzato alla messa a dimora di alberi in diverse aree italiane per contrastare la crisi climatica che stiamo vivendo.

Scaletta e ospiti del concerto su Rai 2

L’appuntamento è dunque per il 5 gennaio in prima serata su Rai 2. Oltre alle performance di Elisa, potremo assistere a quelle di tanti ospiti d’onore: Luciano Ligabue, Rkomi, Giuliano Sangiorgi, Emma, Mahmood, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, Edoardo Leo e Paolo Fresu.

Questa invece la scaletta dell’evento che dovrebbe essere trasmesso su Rai 2:

– Come te nessuno mai

– Promettimi

– Anche fragile con Brunori Sas

– Labyrinth

– Un filo di seta negli abissi

– Rubini con Mahmood

– No Hero

– L’anima vola con Emma

– Qualcosa che non c’è

– Blu con Rkomi

– Seta

– Palla al centro con Dardust

– Basta così con Giuliano Sangiorgi

– Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi

– Eppure sentire

– O forse sei tu

– Se piovesse il tuo nome

– Luce

– Stay

– Non avere paura con Tommaso Paradiso

– Together

– Volver con Paolo Fresu

– Silent Night

– Gli ostacoli del cuore con Ligabue

– A modo tuo con Ligabue