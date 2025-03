Elisa Esposito su Michelle Comi: “Abbiamo finto per hype, ora la svelerò”

“È il momento di smascherare certi teatrini e certi personaggi”, ha iniziato così Elisa Esposito su TikTok, attaccando Michelle Comi. Esposito è nota per il suo stile di parlare in corsivo, mentre Comi è conosciuta per le sue affermazioni controverse. La scorsa estate, le due avevano litigato, ma Esposito ha rivelato che era tutto falso. Ha paragonato il livello della loro recitazione a quello di Manila Gorio e Francesca Giuliano, invitando a non crederci davvero.

Esposito ha accusato Comi di non avere più idee e di cercare attenzione virale su TikTok. Ha menzionato una richiesta di collaborazione inviatale da Comi il 6 luglio 2024, quattro giorni prima dell’inizio di un hype. Ha dichiarato che la loro lite era stata programmata e che ha accettato di partecipare, poiché, come detto da Comi, i social sono basati sull’hype e entrambe avevano ottenuto visibilità.

Successivamente, Esposito ha chiarito che mentre la litigata estiva era consensuale, le recenti affermazioni di Comi non lo erano. Esposito ha quindi deciso di esporsi, accusando Comi di parlare di lei senza avvisarla. Ha anche rivelato che la famosa rissa, amplificata dai media, era stata anch’essa una messa in scena. Infine, ha sottolineato che Comi ha infranto i patti che avevano fatto, dove entrambe avrebbero dovuto rimanere neutre. Concludendo, Esposito ha affermato che non avrebbero dovuto arrivare a questo punto e che ci sono differenze tra organizzare finte liti consensuali e agire contro il patto stabilito.