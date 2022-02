Elisa e Rkomi, Quello che manca: la nuova canzone della cantante di Monfalcone con il rapper protagonista a Sanremo.

La collaborazione artistica tra Elisa e Rkomi continua, anche dopo averli visti come ‘rivali’ al Festival di Sanremo 2022. I due artisti, che già negli scorsi anni avevano unito le forze nel singolo Blu e poi nel successivo Blu Part II, sono tornati con un singolo nuovo di zecca, altra anticipazione del progetto Ritorno al futuro / Back to the Future della cantautrice di Monfalcone, in uscita il 18 febbraio. Stavolta il brano è intitolato Quello che manca: ecco tutti i dettagli.

Elisa e Rkomi insieme in Quello che manca

Sono stati gli stessi due artisti, apparentemente così differenti, ad annunciare ai propri fan la nuova collaborazione negli scorsi giorni. Elisa aveva riassunto il loro sodalizio del passato, spiegando che alla sua base c’è una comune sensibilità: “Le nostre anime erano destinate a rincrociarsi. Quello che manca è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro“.

Anche Rkomi ha condiviso con i fan le emozioni della terza collaborazione con Elisa. Un’opportunità importantissima per lui, e anche per questo il rapper continua a ringraziarla anche oggi che può considerarsi, a tutti gli effetti, un big della musica italiana quasi al suo pari: “Rimango sempre comunque disorientato quando ricevo apprezzamenti e, come in questo caso, ancora di più quando vengo coinvolto da lei nei suoi progetti. Sono molto orgoglioso di essere tra quei giovani che Elisa ha preso a modo suo a cuore“.

Di seguito l’audio di Quello che manca:

Il nuovo album di Elisa

Quello che manca si aggiunge a O forse sei tu e Seta, gli altri singoli già lanciati da Elisa in queste settimane per anticipare il suo nuovo album, un doppio disco in italiano e in inglese, Ritorno al futuro / Back to the Future. Un progetto importante e ambizioso, che arriverà nei negozi e negli store online il 18 febbraio.