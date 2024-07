Elisa D’Ospina, i fake su Twitter e la polemica su Lorenzo Biagiarelli: parla Selvaggia Lucarelli

Elisa D’Ospina è finita al centro della nuova inchiesta di Selvaggia Lucarelli che vede finire sotto la lente di ingrandimento tutti gli influencer che fanno ADV e che pubblicano la scritta in maniera nascosta o furba. Lei, ad esempio, scrive “a d” staccato e senza hashtag. Quando lo ha fatto notare l’ex volto di Detto Fatto ha replicato stizzita alludendo al fatto che Lorenzo Biagiarelli abbia fatto un #SuppliedBy a un ristorante senza menzionare l’hashtag.



“Lei è come al solito un po’ agitata nelle reazioni e anziché dire ‘ok in effetti renderò più chiara la pubblicità’ prende una cantonata imbarazzante“, ha scritto Selvaggia Lucarelli, raccontando poi: “Dopo aver dimostrato che io sono una influencer che sta in un’agenzia di influencer, per ragioni a me oscure attacca Lorenzo. Wow, che classe!“. L’accusa di Elisa D’Ospina a Lorenzo Biagiarelli è la seguente: aver fatto pubblicità a un ristorante taggando il posto senza scrivere adv. “Insinua che qui si scrocchi di brutto“, ha continuato Selvaggia, “Peccato che quella fosse la cena dopo la presentazione del mio libro, ho invitato a cena [un po’ di amici, ndr] e ha offerto Lorenzo per tutti i miei ospiti“. A quel ristorante taggato, effettivamente, Biagiarelli la cena l’ha pagata: “Provaci ancora Elisa“, ha scritto Lorenzo, “Prima però chiedi pubblicamente scusa visto che mi accusi di non aver pagato e di aver omesso un supplied, grazie“.



Elisa D’Ospina, le accuse a Lorenzo Biagiarelli: risponde Selvaggia Lucarelli

La reazione di Elisa D’Ospina non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli, che ha così replicato via storie di Instagram.

“Elisa, noi al contrario tuo non abbiamo voglia di querelarti (con me in passato ci hai provato, hai perso e hai dovuto pure pagare le spese legali). Ci basta la tua figura di m3rda. Detto ciò, non capire neppure che eventualmente una cena offerta non è il cuore della faccenda, è imbarazzante. Elisa non solo non si scusa per aver diffuso informazioni false ma sta scrivendo in privato a Lorenzo (che tra l’altro è estraneo alla vicenda): “HO UN AUDIO SIMPATICO CHE TI RIGUARDA“. Sostiene che in questi audio lui chiede a non si sa chi dei ristoranti vegani supplied a Roma. Ovviamente è invitata a pubblicare l’audio o a inviarlo a noi per farcelo sentire ma niente DICE CHE È REATO. Poi è passata a SCRIVERE sempre in privato a Lorenzo che “una nutrizionista TI HA VISTO MANGIARE PESCE!.” E infine il top: secondo lei un amico in comune CON LORENZO le ha riferito che nei corridoi di Ballando Lorenzo ha detto: ‘tanto io e Selvaggia con le querele ci paghiamo la tredicesima e e la quattordicesima’. Altra notizia attendibilissima proprio. Infine, dopo aver fatto tutto da sola (accuse false, Lorenzo tirato in mezzo a caso, tirata dentro la mia agenzia) si lamenta per gli hater che si è scatenata da sola addosso dopo aver tentato di scatenarli addosso a Lorenzo che si stava facendo i c4zzi suoi. E tagga un avvocato ahahahahaha!”.

La reazione di Elisa D’Ospina

La modella curvy non è ovviamente rimasta con le mani in mano e ha reagito taggando la mamma di Chiara Ferragni. “Solidarietà alla famiglia Ferragni che se la trova addosso ogni giorno. Offritele una cena, una vacanzina con voi. Che tra l’altro Marina Di Guardo è una donna adorabile e simpaticissima. Fate qualcosa per questa anima, fatele vedere un po’ di luce“.

I fake su Twitter

Selvaggia Lucarelli a questo punto ha pubblicato un paio di profili Twitter, alcuni palesemente fake con foto rubate (come ha dimostrato) che elogerebbero tutti Elisa D’Ospina e affosserebbero Anna Pettinelli, ovvero l’ex del suo attuale compagno. “Che poi è successa una cosa strana” – ha continuato Selvaggia – “Un paio di giorni fa uno strano account Twitter che interagisce quasi sempre con le stesse persone e scrive sempre lodi delle stesse persone ha toppato proprio Elisa (anche questo pranzo era stato pagato)“.

Il profilo in questione sarebbe di una tale di nome Lucia, ma ci sarebbero anche Marzia, Lorelei, Erika e Serena.



Dopo queste storie anche la D’Ospina ha invitato i suoi followers a seguire alcuni account Twitter a suo dire sospetti, ovvero tal Maria Luisa, Fra e Tania.



“Indagata, truffatrice, ciarlatana per aver messo un ad dove non serviva metterlo perché essendo testimonial della linea c’è già un comunicato che dichiara la pubblicità. Questo quello che scatena ogni volta la signora Lucarelli: sh1tstorm gratuite e dannose“.