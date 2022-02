Heroes 2022, è Elisa la direttrice artistica: la cantante sarà responsabile del festival, quest’anno dedicato alla sostenibilità.

Prima Sanremo, poi un nuovo grande album, e adesso una notizia straordinaria: Elisa sarà direttrice artistica di Heroes 2022. La cantautrice di Monfalcone, ambassador della campagna delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, è stata nominata direttrice della terza edizione del festival, in programma quest’anno il 28, 30 e 31 maggio nella ‘solita’ cornice dell’Arena di Verona. Una kermesse mai come stavolta importantissima: sarà dedicata alla divulgazione della responsabilità di tutti noi nella lotta al cambiamento climatico, un tema che merita di essere dibattuto con grande attenzione.

Elisa dirigerà Heroes 2022

Heroes 2022 sarà la prima e più importante di una serie d’iniziative che vedrà Elisa protagonista, sotto il patrocinio di diverse organizzazioni internazionali, per cercare di promuovere il dibattito sul cambiamento climatico.

Elisa Toffoli

Il progetto di Heroes 2022, ma come quest’anno ambizioso, verrà presentato e svelato il 22 aprile, in una data non casuale: l’Earth Day, la giornata mondiale della Terra. Al momento è mantenuto il massimo riserbo su quello che avverrà in quelle tre sere di grande musica e show spettacolare, ma è certo che a breve Elisa renderà noti chi saranno gli amici e colleghi che la raggiungeranno sul palco dell’Arena.

I biglietti di Heroes 2022

“Il mondo ci chiede di essere green: tutti noi dobbiamo fare la scelta giusta“, ha spiegato l’artista, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo album. Un evento straordinario, quello dell’Arena, che la vedrà sicuramente grande protagonista. I biglietti per i tre show sono già disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Un’occasione più unica che rara per poter tornare a godere della musica dal vivo della cantautrice di Monfalcone, che riuscirà sicuramente a raccogliere al suo fianco gran parte dei big della musica italiana e diversi colleghi di Sanremo.

Di seguito il post con l’annuncio di Elisa: