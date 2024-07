Elisa Di Francisca su Benedetta Pilato: “Rabbrividisco, ma ci fa o ci è?”

Il quarto posto di Benedetta Pilato non è stato visto di buon occhio né dalla giornalista di RaiNews Elisabetta Caporale (che le ha chiesto ‘ma veramente sei felice, tutti noi ci aspettavamo un podio‘), sia da Elisa Di Francisca, opinionista in studio per commentare le gesta degli sportivi alle Olimpiadi di Parigi.

Benedetta Pilato quarta, Elisabetta Caporale: “Ma sei felice? Ci aspettavamo il podio” – la sua reazione piccata https://t.co/XSVo3sbenk #Paris2024 — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 29, 2024

L’ex schermitrice (che probabilmente a settembre vedremo nel cast della quarta edizione de La Talpa) commentando proprio l’intervista che Elisabetta Caporale ha realizzato con Benedetta Pilato ha dichiarato:

“Non mi far parlare io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita”.

Elisa Di Francisca, il video su Benedetta Pilato

Il video è diventato virale su Twitter dove, neanche a dirlo, Elisa Di Francisca è stata duramente attaccata.

BennyP ha 19 anni. È alla sua seconda olimpiade e la prima aveva fatto solo delle batterie in cui era stata squalificata. È tra le prime 4 al mondo. Disperarsi oppure gioire come meritano i suoi anni? Da atleti mi aspetto altro..#Giochiolimpici #Parigi2024 pic.twitter.com/CMa9ayY4FB — ghita (@Maghi_98) July 29, 2024

Se questo è il carattere della Di Francisca è un ottimo biglietto da visita per La Talpa, ma in questo contesto è stata a mio avviso fuori luogo. Benedetta Pilato non ha mai detto che non voleva andare sul podio, ma semplicemente che non c’è rimasta male a non esserci salita perché lei stessa non se lo aspettava.

