Elisa, Come te nessuno mai: il significato del testo

Elisa, Come te nessuno mai: il testo e il significato del nuovo singolo dell’artista di Monfalcone dall’album Ritorno al futuro.

Elisa è pronta a farsi e a fare a tutti i suoi fan un bel regalo di Natale. Dal 16 dicembre arriva in rotazione radiofonica il suo nuovo singolo, Come te nessuno mai, brano già disponibile sugli store digitali e nuovo estratto da Ritorno al futuro / Back to the Future, il doppio disco straordinario pubblicato nel corso del 2022. Una canzone d’amore profonda, dal testo delicato ed emozionante, come la gran parte di quelli firmati o cantati dalla cantautrice di Monfalcone.

Il nuovo singolo di Elisa

Protagonista anche su Rai 2, con un concerto intitolato A Intimate Night con tanti ospiti, da Brunori Sas a Ligabue, passando per Mahmood, Emma, Rkomi, Giuliano Sangiorgi, Tommaso Paradiso e Paolo Fresu, l’artista friulana ha deciso di fare un bel regalo di Natale ai suoi fan a pochi giorni dal Natale ma anche a pochi giorni dal suo compleanno.

Elisa Toffoli

Arriva infatti in rotazione radiofonica Come te nessuno mai, brano scritto da Davide Petrella e arrangiato da Patrick Warren e Andrea Rigonat, presentato anche dal vivo, con un arrangiamento per chitarra, archi e pianoforte, curato invece da Dardust. Un pezzo di grande impatto emotivo, tra i più apprezzati all’interno della scaletta del suo ultimo album.

Il significato di Come te nessuno mai

In attesa di poterla ammirare nel concerto che andrà in onda il prossimo 5 gennaio su Rai 2, con un evento straordinario che la vedrà accompagnata da molti dei suoi più cari amici, oltre che collaboratori storici come il marito Andrea Rigonat o il producer Dardust, con Come te nessuno mai Elisa torna a far sentire tutte le vibrazioni uniche della sua voce.

Si tratta di una canzone dal testo molto profondo, nato da un taglia e cuci emotivo. Una canzone d’amore, ma diversa dalle solite. Un brano intimo, partorito da alcune sensazioni vissute durante il lockdown. Una richiesta d’amore in un momento buio, una canzone dai forti sentimenti, in cui la donna promette al suo amato che non importa cosa accadrà in futuro, perché se anche uno dei due dovesse perdersi, l’altro lo ritroverà. Il racconto di un legame importante e impossibile da spezzare, come quello che lega proprio la stessa Elisa e il suo amato Andrea.

Di seguito il video con il testo di Come te nessuno mai: