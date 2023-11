Elisa Claps: la mamma Filomena commenta la serie Rai dedicata a sua figlia

Per Elisa – Il Caso Claps è la serie del momento e proprio ieri Filomena, mamma di Elisa Claps, ha avuto l’opportunità di commentare la miniserie vista su Rai1 sul Quotidiano Nazionale.

“Ho visto tutto, gli attori sono stati bravissimi, hanno dimostrato un’umanità unica. Elisa l’hanno trattata come una persona di famiglia. Sono entrati in punta di piedi con una delicatezza unica. Avevo timore, per me è stata una grande sorpresa”.

A domanda diretta se Danilo Restivo poteva essere fermato (è l’uomo condannato per l’omicidio di Elisa Claps) mamma Filomena ha risposto:

“Certo che poteva essere fermato. E quella mamma inglese non sarebbe morta. Per Elisa non si poteva fare più niente, lei non si poteva salvare più. Ma quella donna sì. È stato terribile incontrare la ragazzina, il dolore si è rinnovato“.

Dopo aver ucciso Elisa Claps, infatti, Danilo Restivo si è trasferito in Gran Bretagna uccidendo una seconda donna, la vicina di casa Heather Barnett.

“Sono andata a quel processo [quello per l’omicidio di Heather Barnett, ndr] ho incontrato la figlia della vittima, una ragazzina bellissima. Ho incontrato gli occhi di Danilo, ci siamo guardati fin troppo, io gli ho detto io sono qua e ci sarò sempre. Lui non ha fiatato, non ha detto mai mezza parola, niente. Era seduto alle mie spalle. Non ha avuto il coraggio di guardarmi in faccia. […] Non ho mai inveito contro Danilo, che pure ha fatto quello che ha fatto. Ma i genitori? Quando in casa ci rendiamo conto che un figlio è malato, va curato. Bisogna aiutarlo”.

Sul caso ha detto la sua anche Federica Sciarelli durante Chi l’ha visto. “Io e tutti voi che ci avete seguito negli anni, che siamo una comunità, ce la sentiamo di dire: io chiedo scusa a mamma Filomena”.

Federica Sciarelli prende posizione sul caso di Elisa Claps a Chi L’ha Visto https://t.co/Y6GpHmSLns — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 10, 2023