Elisa ha cantato per i bambini della Siria all’interno del Colosseo vuoto: ecco il video emozionante pubblicato da Save the Children.

La voce straordinaria di Elisa canta per i bambini della Siria all’interno di una location straordinaria: il Colosseo vuoto e deserto. A dieci anni dall’inizio del conflitto in Siria, la cantautrice di Monfalcone ci ricorda cosa è successo e cosa sta succedendo, cantando per Save the Children in un video commovente, da brividi.

Elisa canta per i bambini della Siria nel Colosseo

Non possiamo dimenticare, non possiamo chiudere gli occhi sulla tragedia umanitaria che sta avvenendo in Siria. Questo il messaggio lanciato da Save the Children con la voce di Elisa. Basti pensare che solo nel 2020 sono stati 1454 i bambini uccisi o feriti durante gli scontri, mentre oltre 2 milioni di minori sono rimasti senza scuola, e 6 rmilioni rischiano la fame, complice anche la pandemia.

Elisa Toffoli

Accompagnata da Critina Magnotti, una giovane attrice di 11 anni, Elisa ci illumina una situazione di estrema emergenza all’interno di un Colosseo vuoto, e non è casuale come scelta. La location rappresenta infatti il disinteresse dell’opinione pubblica per un dramma che ormai dura da dieci anni.

Elisa in concerto al Colosseo per Save the Children

Per presentare quest’iniziativa, la cantuatrice di Monfalcone ha raccontato: “Come ambasciatrice di Save the Children, sento dentro, fortissimo, il dovere morale di fare la mia parte perché i bambini vittime del conflitto in Siria non siano più dimenticati, così come ogni altro bambino che vive in un contesto di guerra. È fondamentale che si parli di quello che stanno passando e delle conseguenze indicibili che stanno subendo sulla loro vita, sul loro futuro. (…) Per questo insieme a Save the Children chiedo una promessa alla comunità internazionale: quella di adoperarsi in ogni modo perché questa guerra orribile finisca prestissimo e i bambini della Siria non vengano mai più ignorati da un mondo indifferente“. Di seguito il post dell’artista: