Elisa annuncia il suo nuovo album per Natale

Il disco è un omaggio ai live di Elisa esibiti nel tour “A intimate night”, a cui si aggiungono due brani inediti.

Dopo il successo dei concerti di “A intimate night”, Elisa annuncia l’uscita del suo nuovo album che nel repertorio presenta proprio i suoi ultimi live. Il disco, denominato Intimate – Recordings at Abbey Road Studios, è stato prodotto da Durdust: è stata già svelata la tracklist dell’album!

Il nuovo disco figlio del tour “A intimate night”

Il nuovo progetto di Elisa mescola i live di “A intimate night” insieme a due inediti, “Quando nevica” e “Buon Natale anche a te“. Il disco verrà lanciato venerdì 8 dicembre per Island Records/Universal Music Italy, prodotto da Dardust.

Di seguito la tracklist di “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios”:

Overture – Un Filo di seta negli abissi

Quando nevica

L’anima volta

Luce (tramonti a Nord Est)

Eppure sentire (un senso di te)

Anche fragile

Una poesia anche per te (Life goes on)

Dancing

Labyrinth

No hero

Qualcosa che non c’è

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

A modo tuo

Togehter

Ancora qui

Silent night

Buon Natale anche a te

Il nuovo album sarà disponibile in CD, vinile e versione digitale.

Elisa racconta: “E’ successo qualcosa di grande”

Con una lettera affidata ai social, l’artista dichiara: “Mi ha fatto mettere la voce ancora più al centro e calare profondamente nei panni della cantante che c’è in me”.

“An Intimate Night era nato per essere un piccolo tour teatrale e poi ci siamo tutti resti conto che era successo qualcosa di grande. Non lo so cos’è, sorrido perché come tutte le cose più belle che mi sono successe, in fondo non lo so spiegare.“, dice Toffoli.

Elisa ringrazia tutti i suoi fan, ma soprattutto il producer Dario Faini – meglio conosciuto come Dardust – spiegando che “è lui che ha avuto una nuova visione della mia musica, che in questi arrangiamenti ha creato un equilibrio magico tra virtuosismi ed essenzialità”.

“Siamo andati in uno degli studi più mitici al mondo, gli Abbey Road, e abbiamo registrato tutte le canzoni che avete sentito durante quei concerti più due canzoni nuove che abbiamo scritto apposta per questo disco. Per ricordarci per sempre di una cosa bella, che ci ha fatto stare bene”, conclude la cantautrice.

L’evento speciale di Natale

Intanto, dopo il successo della serie di concerti di “A intimate night”, Elisa si presta ad una seconda doppia serata attesa delle festività natalizie. Anche questo evento – intitolato An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only – si terrà al Mediolanum Forum di Milano, nelle serate del 15 e 16 dicembre.

In quest’occasione, la cantautrice avvierà con questi due concerti una raccolta fondi per piantare alberi in tutta Italia e contribuire a combattere la crisi climatica che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.