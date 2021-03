La Lega da settimane continua a bloccare il DDL Zan sull’omofobia e la capigruppo della commissione Giustizia del Senato – che avrebbe dovuto deciderne la calendarizzazione – viene sconvocata a continuamente. Per questo qualche giorno fa Elodie ha scritto: “Quelli che bloccano il disegno di legge Zan? Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. Questa gente è omotransfobica. Siete indegni“.

Quasi tutto il PD, il M5S e molti esponenti del mondo dello spettacolo stanno chiedendo a gran voce che la legge contro l’omofobia venga discussa in Senato.

Intanto oggi Simone Pillon ha esultato: “Anche per oggi niente Zan. Ne parleremo più avanti con la speranza che prevalga il buon senso. La commissione giustizia sta lavorando febbrilmente per approvare il decreto sul riordino dell’esame di avvocato. Decine di migliaia di giovani attendono di poter svolgere la prova per cominciare una attività professionale. Penso che queste dovrebbero essere le vere priorità. Le valutazioni sull’incardinamento di leggi ideologiche, inutili e divisive possono aspettare. Con buona pace di Elodie e di tutta la compagnia cantante“.

Se Pillon gongola, altri due esponenti del centro destra invece hanno pareri diversi. L’esponente di Forza Italia Elio Vito ha scritto: “A me pare incredibile che gli oppositori del ddl di Zan cerchino perfino di ostacolare la calendarizzazione in Commissione, la discussione di merito ed il voto al Senato. Non vorrei avesse ragione Elodie“.

A far eco a Vito è arrivata anche la senatrice di Forza Italia Barbara Masini: “Sarebbe bello avere Elio Vito come collega al Senato! Ha ragione, il DDL Zan va calendarizzato. Poi ognuno voterà come cavolo vuole, ma non è liberale non analizzarlo nemmeno. Che temano di scoprire che il temuto bavaglio alla libertà di espressione, in realtà. non c’è?!”

