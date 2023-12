Elio Lorenzoni, Belen racconta com’è nata la loro storia: “Ci sposeremo”

Elio Lorenzoni è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, un uomo che è sempre stato nella sua vita.

“Io e Elio eravamo amici e non era mai successo niente, è una delle persone più eleganti e rispettose che io abbia mai incontrato” – ha raccontato Belen nella sua lunghissima intervista da Mara Venier – “Non eravamo amici per la pelle, ma lo conosco da dodici anni. Era tanto per bene e io non riconoscevo l’amore nell’essere così per bene, non ero abituata. Tutte le persone che ho incontrato nella vita mi hanno fatto essere chi sono oggi, ma oggi per fortuna ho una persona per bene accanto e non mi sembra vero”.

Elio Lorenzoni ha già chiesto a Belen Rodriguez di sposarlo e lei ha detto sì

“Elio ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno. Mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti, non era piacevole stare con me in quel momento. Mi teneva la mano a livello di amicizia, poi è nato tutto. Mi sento piccola a stare con lui. Con lui sto vivendo un sogno. Non lo mollo più eh! Mi ha detto che appena divorzio mi sposerà, me lo ha chiesto alle Maldive. Il divorzio sta arrivando eh!”

Un amore benedetto anche da zia Mara.

“Ieri sera ho visto una persona che ti ama [ha detto Mara parlando di Elio Lorenzoni, ndr] e che è pieno di attenzioni per te. Oggi è in camerino, non voleva essere inquadrato, ma lui è una persona speciale, io l’approvo”.

La notizia del matrimonio anticipata dal settimanale Nuovo

Due settimane fa il settimanale Nuovo ha anticipato il nuovo sì della Rodriguez: “Superato il periodo nero, ritrova il sorriso accanto a Lorenzoni. Insieme adesso pensano anche ad un bebè. Lei ha detto ‘Ho sempre vissuto di pancia’. Non solo un figlio. Adesso la showgirl fa sul serio con l’imprenditore bresciano, a cui è legata da cinque mesi.