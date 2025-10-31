Elio incanta Cagliari con un viaggio musicale e satirico

Elio ha incantato il pubblico al Teatro Massimo di Cagliari con uno spettacolo dal titolo evocativo, Quando un musicista ride. La serata è iniziata con una scenografia onirica, mettendo in luce la bellezza di un artista che abbandona le tecniche per lasciarsi andare a una risata autentica.

Il primo omaggio è andato a Cochi e Renato con Una canzone intelligente, arricchita da un arrangiamento coinvolgente e dai fiati di Giulio Tullio e Matteo Zecchi, che hanno aggiunto un tocco di ironia e nostalgia.

Durante lo spettacolo, Elio ha condiviso una telefonata surreale in cui annunciava di essere a Cagliari, per poi passare a La vita senza dané, un altro brano iconico di Enzo Jannacci, mescolando cabaret e non-sense.

La serata ha continuato con Baciami la vena varicosa di Clem Sacco, e un’altra perla di Jannacci, Giovanni Telegrafista, arricchita da un monologo che pone la domanda: “Che cos’è, davvero, un umorista?”. L’arrivo di un improbabile “cellulare arrotorabile” ha fatto ridere il pubblico, precedendo un segmento satirico sulle elezioni e un evento parodistico a Montecarlo.

Elio ha anche presentato una propria composizione, alle prese con un’esperienza personale umoristica, e ha proseguito con Ho soffrito per te, accolto con entusiasmo dal pubblico. Una finta favola del “topo ambizioso” ha offerto un commento sociale pungente, mentre la reinterpretazione contemporanea di Cappuccetto Rosso ha provocato risate profonde.

Il concerto si è concluso con Finché c’è la salute e l’immancabile Vengo anch’io, lasciando il pubblico desideroso di un bis e celebrando ancora una volta il genio di Jannacci.

