17.5 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Musica

Elio incanta Cagliari con un viaggio musicale e satirico

Da stranotizie
Elio incanta Cagliari con un viaggio musicale e satirico

Elio ha incantato il pubblico al Teatro Massimo di Cagliari con uno spettacolo dal titolo evocativo, Quando un musicista ride. La serata è iniziata con una scenografia onirica, mettendo in luce la bellezza di un artista che abbandona le tecniche per lasciarsi andare a una risata autentica.

Il primo omaggio è andato a Cochi e Renato con Una canzone intelligente, arricchita da un arrangiamento coinvolgente e dai fiati di Giulio Tullio e Matteo Zecchi, che hanno aggiunto un tocco di ironia e nostalgia.

Durante lo spettacolo, Elio ha condiviso una telefonata surreale in cui annunciava di essere a Cagliari, per poi passare a La vita senza dané, un altro brano iconico di Enzo Jannacci, mescolando cabaret e non-sense.

La serata ha continuato con Baciami la vena varicosa di Clem Sacco, e un’altra perla di Jannacci, Giovanni Telegrafista, arricchita da un monologo che pone la domanda: “Che cos’è, davvero, un umorista?”. L’arrivo di un improbabile “cellulare arrotorabile” ha fatto ridere il pubblico, precedendo un segmento satirico sulle elezioni e un evento parodistico a Montecarlo.

Elio ha anche presentato una propria composizione, alle prese con un’esperienza personale umoristica, e ha proseguito con Ho soffrito per te, accolto con entusiasmo dal pubblico. Una finta favola del “topo ambizioso” ha offerto un commento sociale pungente, mentre la reinterpretazione contemporanea di Cappuccetto Rosso ha provocato risate profonde.

Il concerto si è concluso con Finché c’è la salute e l’immancabile Vengo anch’io, lasciando il pubblico desideroso di un bis e celebrando ancora una volta il genio di Jannacci.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali in pericolo a New York: l’incubo degli abusi
Articolo successivo
Inchiesta sul cinema italiano: Albatross e i finanziamenti pubblici
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.