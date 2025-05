Elio Germano e il Discorso di Libero De Rienzo ai David di Donatello: Riflessioni sulla Palestina 23 Anni Dopo

Non possono essere ignorate le analogie tra il discorso di Elio Germano ai David di Donatello 2025 e le parole di Libero De Rienzo durante una manifestazione 23 anni fa. De Rienzo, attore scomparso nel 2021, dedicò il suo premio alla Croce Rossa Internazionale, riflettendo sugli eventi in Palestina.

Elio Germano, ricevendo il premio come miglior attore protagonista, ha dichiarato: “Un italiano ha la stessa dignità di uno straniero e, permettetemi di dire, un palestinese ha la stessa dignità di un israeliano”. Germano ha sottolineato il principio di parità di dignità, richiamando la Costituzione italiana. Queste affermazioni richiamano quelle di De Rienzo nel 2002.

Nel suo discorso di 23 anni fa, De Rienzo, premiato come migliore attore non protagonista per “Santa Maradona”, ha espresso il suo disagio per i festeggiamenti, affermando: “Non mi sento molto di festeggiare in questo momento” e sottolineando il dolore per il sangue versato in Palestina. Ha dedicato il premio alla Croce Rossa Internazionale, facendo un accorato appello: “Lancio un appello, affinché tutti abbassino la testa di fronte alla Croce Rossa e permettano di svolgere il loro lavoro. È inaccettabile che le ambulanze vengano cannoneggiate, che i poveri non abbiano cibo e i malati medicine”.

Libero De Rienzo, nato a Napoli nel 1977, ha recitato in numerose produzioni cinematografiche, tra cui “Smetto quando voglio” e “Fortapàsc”, e ha lasciato un’impronta significativa nel panorama cinematografico italiano.