Elio e Belen, nuovo figlio per la Rodriguez: “Voglio un bambino da lui”

Dopo settimane di rumor Elio e Belen la scorsa estate hanno ufficializzato la loro relazione. Dopo un periodo complicato la Rodriguez è anche volata insieme al compagno alle Maldive, dove sta trascorrendo dei giorni all’insegna del più completo relax (e dove ha sfoggiato un anello di fidanzamento). Adesso però Novella 2000 ha sganciato una bomba che riguarda la coppia. I due infatti sembrerebbero interessati ad avere un bambino.

“La Rodriguez non è donna che si fa frenare dalla paura. La passione è la sua cifra, la sua guida, la sua forza. «Voglio un figlio dal mio fidanzato» chi le sta vicino e le vuole bene l’ha sentita sussurrare la frase quasi stupita dalle sue stesse parole, tanto è travolgente il rapporto che si è instaurato in breve tempo con Lorenzoni, suo amico da anni, suo fidanzato da qualche mese. Quanti? «Lo conosco da quando avevo 22 anni», ha scritto lei sui social, «ma non c’è mai stato nulla tra noi. Era solo un amico, ma un amico speciale, che mi ha sempre fatto sentire bene. Poi, sai com’è, a volte da un’amicizia profonda può nascere l’amore». Più complicato avere una data precisa del momento in cui l’amicizia è diventata amore. Diciamo che ufficialmente il rapporto è iniziato dopo che la Rodriguezx e Stefano De Martino si sono lasciati, per la seconda volta (definitiva?), all’inizio dell’estate 2023.

La showgirl aveva pubblicato su Instagram foto e video della festicciola in famiglia (di lei), con dedica ispirata da una canzone di Eros Ramazzotti: «A te che sei l’immenso per me». Le canzoni sanno sempre dare parole ai sentimenti. Le parole del cuore «Voglio un figlio da lui è invece una frase che non nasce da versi di altri, ma direttamente dal cuore della conduttrice. Insomma Elio e Belen sempre più uniti”.