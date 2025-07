Eliminazione sovrattasse pagamenti: come cambia l’economia australiana

La recente proposta della banca centrale australiana tocca un tema cruciale per l’economia locale: il costo delle transazioni elettroniche. Martedì, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha annunciato l’intenzione di abolire le sovrattasse su molti pagamenti effettuati tramite carte di debito e credito, nonché di ridurre le commissioni interbancarie che le imprese devono sostenere, con un potenziale risparmio annuo stimato di circa 2,4 miliardi di dollari australiani.

In un documento di consultazione, la RBA ha spiegato che queste sovrattasse non sono più giustificabili per il pubblico e ha invitato le parti interessate a fornire feedback entro il 26 agosto. Secondo l’analisi della banca, le sovrattasse non stanno più mantenendo il loro obiettivo di promuovere pagamenti più efficienti, specialmente alla luce della crescente riduzione dell’uso del denaro contante, ora sceso al 13% del totale dei pagamenti nel 2022, rispetto al 70% nel 2007.

L’eliminazione delle sovrattasse renderebbe le transazioni con carta più chiare e competitive. Inoltre, la proposta di introdurre massimali sulle commissioni interbancarie potrebbe avvantaggiare quattro imprese su cinque in Australia, specialmente le piccole aziende. In aggiunta, si intende obbligare le reti di carte a rendere pubbliche le loro commissioni, facilitando così la ricerca di opzioni più vantaggiose da parte delle imprese.

La RBA prevede di pubblicare i risultati della consultazione e un calendario per l’implementazione delle misure entro la fine dell’anno. Visa e Mastercard non hanno fornito commenti immediati, mentre American Express ha un accordo distinto con la RBA, pertanto non è soggetta a queste disposizioni.