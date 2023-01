Eliminazione shock ad Amici, le parole prima di uscire: “Se l’avessi saputo, non lo avrei mai fatto”

La puntata di Amici che è stata registrata ieri agli Studi Elios è stata piuttosto movimentata. *SPOILER*. Sei alunni puniti per cattiva condotta, cinque sfide dirette che hanno portato all’eliminazione di Valeria Mancini; il rientro di Cricca e l’uscita di Tommy Dali per volere di Rudy Zerbi.

L’eliminazione di Valeria Mancini è stata quella più controversa, dato che la cantante – insieme agli altri cinque allievi puniti – ha visto il suo banco a rischio dopo solo una settimana dal suo ingresso nella scuola. Entrata ad Amici a fine dicembre, la cantante di TikTok è stata in modalità sospesa per due settimane, fino all’ingresso ufficiale avvenuto nel pomeridiano di sabato scorso. Questo sabato, sette giorni esatti dopo, uscirà in modalità Riccardo Fogli: entro spacco esco ciao. E ha ‘spaccato’ davvero, considerando che è uscita in seguito a una punizione (il rumor è “noce moscata”, fate vobis).

La prof Cuccarini ha chiesto la possibilità di aggiungere un banco e Valeria grazie alla maggioranza dei voti dei professori entra ufficialmente nella scuola di #Amici22! pic.twitter.com/lsB4zNfnhJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2023

Eliminazione in modalità: entro spacco esco ciao

La Mancini è uscita perdendo una sfida diretta proprio contro Cricca, riammesso fra gli sfidanti dai professori stessi. Un plot twist degno dei peggiori film horror, dato che Valeria su TikTok ha scritto che Cricca era il suo preferito là dentro.



Valeria ha pianto una settimana fa quando Cricca è stato eliminato ed ha probabilmente pianto anche durante la registrazione di ieri quando lui l’ha eliminata. Un colpo di teatro perfetto.

Nel dubbio queste sarebbero state le parole di Valeria dopo essere stata eliminata, come riporta chi è stato presente alla registrazione: “Se avessi saputo che non si poteva fare non l’avrei mai fatto”. Il riferimento sembrerebbe essere proprio alla “noce moscata”.

AMICI ANTICIPAZIONI VALERIA, mentre è stata eliminata, ha detto “se avessi saputo che non si poteva fare non l’avrei mai fatto” questo fa capire che non si tratta di mobili/robe rotte, probabili uscite senza permesso #AMICI22 #amicispoiler — (@gossiptv__) January 11, 2023

Cosa è successo la notte di Capodanno ad Amici? L’insider parla di noce moscata https://t.co/8Gz68lKSBq #Amici22 #AmiciSpoiler — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 12, 2023

