Eliminazione di Helena, i dati esatti pubblicati dopo l’episodio

Contro ogni previsione e i risultati dei sondaggi, ieri sera non ha abbandonato il Grande Fratello Shaila Gatta, ma Helena Prestes, considerata da molti la vincitrice annunciata di questa edizione. L’eliminazione ha sorpreso non solo i fan della modella brasiliana, ma anche diversi ex gieffini. Jessica Morlacchi, presente in studio, ha commentato: “No Alfonso, non me l’aspettavo affatto. Pensavo che sarebbe uscita Shaila. Helena è stata una degna avversaria e una grande giocatrice”.

Il televoto di questa settimana è stato particolarmente acceso, con milioni di voti espressi. Alfonso Signorini ha dichiarato all’inizio della puntata che erano stati registrati tre milioni e mezzo di voti in meno di una settimana, sottolineando l’ampia partecipazione del pubblico. Alla fine, il 50,96% dei telespettatori ha votato per l’eliminazione di Helena, mentre Shaila ha raccolto il 43,12%. Seguono Ilaria Galassi con il 4,15%, Tommaso Franchi con l’1,19% e, infine, Luca Calvani con lo 0,55%.

Alcuni telespettatori si sono lamentati per la chiusura anticipata del televoto durante la puntata, ma i risultati mostrano che sarebbe stato difficile per Shaila recuperare. La differenza di quasi 13 punti percentuali tra Helena e Shaila rendeva improbabile un cambio di risultato, considerando il numero totale di voti.

L’interpretazione dei risultati suggerisce che il pubblico generale, non presente sui social, potrebbe aver influenzato l’esito, oppure ci potrebbero essere state alleanze tra vari fanclub, che non hanno espresso le loro preferenze nei sondaggi online. La decisione del pubblico di eliminare Helena Prestes ha quindi sorpreso tutti, confermando che le aspettative e le ipotesi basate sui sondaggi non sempre riflettono la realtà del televoto.

In conclusione, la serata ha messo in evidenza la tensione del televoto e l’imprevedibilità del Grande Fratello, con una decisione che potrebbe cambiare le dinamiche all’interno della casa e nelle preferenze del pubblico. Helena ha dunque lasciato definitivamente la Casa, segnando un momento significativo per il programma.