Eliminazione choc ad Amici, ecco le anticipazioni ufficiali

La classe di Amici è in continuo movimento e dopo l’eliminazione della scorsa puntata della cantante Stella e della ballerina Chiara, anche questa domenica assisteremo a un’uscita molto rumorosa. Sto parlando di Holy Francisco, pupillo di Anna Pettinelli, che è stato eliminato tramite una sfida diretta.

L’eliminazione di Holy Francisco era attesissima dai fan della trasmissione che hanno sempre visto in lui un ragazzo simpatico ma affatto talentuoso. La sua Tananai, dopotutto, non è mai andata granché bene in classifica e le sue posizioni durante le esibizioni sono sempre state basse.

HOLY ELIMINATOOOOO GRAZIE MARIA GRAZIE PROFESSORI GRAZIE TUTTI

NON MI SEMBRA VERO 😭#amici23#amicispoiler pic.twitter.com/bzR0PqGx2o — Che c’è tesoh || nina heidi💋 (@boh2378) November 30, 2023

Holy Francisco si unisce così agli altri sei allievi eliminati nel corso della 23esima edizione di Amici: SpaceHippiez; SamuSpina; Ezio Liberatore; Elia Fiore; Stella Cardone e Chiara Porchianello.

Amici 23, la classe

Ayle

Dustin Taylor

Gaia De Martino

Giovanni Tesse

Holden

Kumo

Lil Jolie

Lucia Ferrari

Marisol Castellanos

Martina Giovannini

Matthew

Mew

Mida

Nicholas Borgogni

Petit

Sarah Toscano

Simone Galluzzo

Sofia Cagnetti

Ex allievi

SpaceHippiez

SamuSpina

Ezio Liberatore

Elia Fiore

Stella Cardone

Chiara Porchianello

Holy Francisco